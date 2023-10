Per le strade colabrodo di Palermo lavori lumaca: ancora 3 mesi

Cantieri sulla pista di decollo ma a motori ancora spenti: partiranno solo tra fine anno e gennaio. Dopo l’avvio dei lavori a partire da domani per sistemare l’asfalto in via Volturno, crocevia nevralgico per studenti, bus turistici, lavoratori, clienti e operatori del mercato del Capo, il Comune prepara sulla rampa di lancio gli altri due lotti (quasi 4 milioni in totale i fondi disponibili con l’Accordo quadro sulle manutenzioni) per provare a dare dignità e «sostanza» a strade e marciapiedi della città. Entro fine anno dovrebbero scomparire i «bozzi» sulle vie parallele a via Roma: Villaermosa e Wagner (circa 100 mila euro la spesa).

Poi, da gennaio, ci saranno le imprese al lavoro per sistemare tutte le buche e i dissesti che si stendono a vista d’occhio e si sentono anche ad orecchio, con i sobbalzi continui a cui vengono sottoposti i guidatori dei mezzi in transito sull’asfalto colabrodo. Diventerà liscio come l’olio in via Libertà (tra piazza Vittorio Veneto ed il Politeama), dove saranno pure rifatti i marciapiedi. Questione di sicurezza urgente, eppure si dovrà aspettare. Ed in giunta andrà la prossima settimana il progetto per spargere bitume nell’asse di collegamento che va da via Francesco Crispi allo svincolo di via Belgio.

Un servizio completo di Connie Transirico sull'edizione di Palermo del Giornale di Sicilia in edicola oggi