Palermo, ventiquattrenne torna tre volte in un cantiere e spara a salve

Per tre volte nel corso della notte i carabinieri sono intervenuti a Palermo alle spalle di Palazzo Branciforte, in un edificio che si trova di fronte all’istituto Regina Margherita, dove è previsto un progetto di ristrutturazione più volte oggetto di atti vandalici.

Un giovane di 24 anni è stato bloccato in zona la prima volta attorno alle 2 da una guardia giurata, dentro il palazzo. L’intruso, all’arrivo dei carabinieri, ha detto di essere entrato per un bisogno fisiologico. Poco dopo, verso le 3, il giovane è tornato nei pressi del palazzo, sparando con una pistola alcuni colpi a salve. Per terra sono stati trovati i bossoli.

Nel corso di controlli, attorno alle 4, la guardia giurata ha trovato di nuovo lo stesso giovane, in compagnia di una ragazza, sempre dentro la struttura che ospitava alcuni anni fa un ente di formazione. Sono intervenuti i carabinieri che lo hanno identificato.