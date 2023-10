Palermo, morto il carabiniere Vincenzo Cavallaro: "Molto più di un semplice uomo in divisa"

"È con grande tristezza che ci riuniamo per commemorare la vita e il servizio di Vincenzo Cavallaro . Un uomo straordinario e un devoto servitore della nostra comunità e alla famiglia dell'Arma dei carabinieri, ci ha lasciato troppo presto a causa di una malattia implacabile, ma il suo spirito e il suo impegno rimarranno con noi per sempre".

Un messaggio sui social rende omaggio alla vita dedicata ad aiutare il prossimo, quella di Vincenzo Cavallaro, 44 anni, appuntato scelto, in servizio da più di 20 anni al reparto scorte. Il militare è stato stroncato da una lunga malattia, lascia la moglie.

"É stato molto più di un semplice uomo in divisa; è stato un faro di integrità, dedizione e coraggio e tanto con onore, sacrificando la sua sicurezza per proteggere la nostra. Ci stringiamo in un abbraccio di Cordoglio rivolto alla moglie e famiglia", scriv Elena Pomo. Cavallaro era originario di Roccella Jonica, in Calabria. I funerali saranno celebrati in Cattedrale.