Palermo, cantiere abbandonato vicino al tribunale: "Da due mesi niente operai"

Via Pasolini sedotta e abbandonata dai lavori. Da fine marzo, la traversa di via Costantino Lascaris a pochi passi dal tribunale di Palermo è oggetto di lavori nell’ambito del passante ferroviario, ma gli scavi si sono fermati e nel cantiere non si vedono operai dal mese di luglio.

«Tralasciando il fatto che avrebbero dovuto terminare l’opera in due mesi - racconta Giusi Virga, che abita in zona - ma da quest'estate non c’è alcuna traccia degli operai: i lavori sono fermi, la strada è diventata ostaggio di queste transenne che adesso vengono utilizzate come discarica. Qui vicino c’è una scuola (la scuola elementare Colozza, ndr) e i bambini e i loro genitori ogni mattina devono fare lo slalom tra i rifiuti. Per non parlare del parcheggio. Qui dietro c’è il palazzo di giustizia e questi lavori stanno togliendo posteggio da mesi, creando un certo disagio».

In teoria, la ditta incaricata dovrebbe realizzare il collettore per lo smaltimento idraulico della galleria del binario dispari e l’immissione nel collettore esistente di via D’Ossuna. Interventi necessari per completare la galleria Lolli-Giustizia, lunga complessivamente 3 chilometri. In pratica, i lavori si sono fermati e la strada, già da tempo vessata dai classici abbandoni, è diventata una vera e propria discarica a cielo aperto: immancabili i materassi, ormai un grande classico, in compagnia di frigoriferi, assi di legno, carcasse di motorini ed eternit.

Il fine lavori è previsto per gennaio 2024 ma «attendiamo notizie dal Rup - dice Salvatore Altadonna, consigliere della quinta circoscrizione - sul perché si siano fermate le operazioni. Intanto, prendiamo atto del fatto che una zona che già è in grave sofferenza per parcheggio e viabilità non può usufruire di questa bretella che dava la possibilità di poter smaltire e fluidificare il traffico generato dalle automobili. Per non parlare del degrado - prosegue Altadonna - di questo spaccato della nostra circoscrizione non fanno altro che incentivare nel cittadino l’idea di un abbandono, di una periferia che si sta sempre di più allargando. Questa zona, corso Camillo Finocchiaro Aprile, Tribunale, non erano considerate periferia - attacca - adesso invece le zone periferiche si stanno allargando verso il centro».

Insomma, a tutti gli effetti una strada fantasma: «Non è utilizzabile da un punto di vista dei parcheggi - sottolinea Antonio Nicolao, rappresentante sindacale dei funzionari del tribunale - tanto è vero che decine di dipendenti del ministero della Giustizia in servizio in tribunale si lamentano e si interrogano su quando si vedrà finalmente la luce. Tra l’altro non è neanche stato realizzato il passaggio riservato ai pedoni così come prevede l’ordinanza. Chiedo all’amministrazione comunale: quando questa strada sarà riconsegnata ai cittadini?».

Sulla vicenda di via Pasolini non è stato possibile ricevere una risposta dal Comune di Palermo.