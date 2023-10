Allarme «bombaroli» del bancomat, altra esplosione a Palermo

La banda che prende di mira i bancomat mette a segno un altro colpo, il quarto a Palermo. Con un ordigno rudimentale è stato distrutto lo sportello, all’ingresso della filiale Bper Banca in via San Giovanni Di Dio, nel quartiere Brancaccio. Non si sa se i ladri siano riusciti o meno a portare via i soldi. Le indagini sono condotte dai carabinieri. Sono state acquisite le immagini dei sistemi di video-sorveglianza.