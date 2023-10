Palermo, crollo del cornicione nel centro storico: partono i lavori per mettere in sicurezza il palazzo

Sarà eseguito l'intervento di messa in surezza sul palazzo di via Alessandro Paternostro a Palermo, da cui è crollato un pezzo di cornicione la scorsa settimana. Un turista americano che era seduto al bar vicino allo stabile è rimasto ferito ed è stato necessario il trasporto in ospedale con codice giallo, perché ha riportato un trauma cranico.

Per evitare ulteriori pericoli sono quindi stati richiesti i lavori d'urgenza che saranno eseguiti venerdì e sabato ottobre. "Cominceremo il 6 ottobre e termineremo il 7 - spiega il geometra Giovanni Sposito -. Gli operatore della Interventi in fune srl utilizzeranno una piattaforma aerea del gruppo Levantino, a supervisionare i lavori ci sarà un tecnico, contiamo di terminare entro questi due giorni".

Un primo intervento di messa in sicurezza è stato effettuato dai vigili del fuoco intervenuti sul posto il giorno in cui il cornicione si è staccato. Un provvedimento momentaneo, in vista di quello definitivo che avverrà quindi a breve.