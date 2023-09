A Cefalù i 700 turisti rientrano in albergo: «Vi chiedo perdono», dice il titolare del Costa Verde

Sono rientrati i 700 turisti dell’hotel Costa Verde di Cefalù, evacuati ieri sera (22 settembre) a causa del rogo che ha minacciato la struttura e provocato ingenti danni in diverse zone nei dintorni della città turistica. Questa mattina gli ospiti hanno anche potuto fare colazione in albergo.

Il rogo è ancora acceso, «ma il Costa Verde è in sicurezza - dice il titolare dell’albergo Giuseppe Farinella sui social - e i turisti sono rientrati I vigili del fuoco, con l’aiuto dei volontari della protezione civile, hanno lavorato tutta la notte ed ora le zone in cui sorge il Costa Verde sono lontane dal fuoco e non sono più in pericolo».

C'è tanta amarezza per quanto successo. «Il forte vento e l’erba inaridita per la calura e per mancanza di piogge hanno alimentato gli incendi e i disagi, ma va denunciato con chiarezza - sottolinea Farinella - che i roghi sono provocati da mani fomentatrici di odio verso il creato e la popolazione: si tratta di gesti criminali, motivati da una pura logica criminale. Ai turisti ospiti del Costa Verde chiediamo perdono».

Nella foto, tratta dalla pagina Facebook di Giuseppe Farinella, l'incendio sulla montagna dietro il Costa Verde