Malore per il caldo, escursionisti spagnoli soccorsi dai carabinieri a Corleone

Cinque turisti spagnoli sono stati soccorsi dai carabinieri a Corleone: si erano avventurati in un pellegrinaggio spirituale in montagna, ieri pomeriggio (21 settembre), nonostante le alte temperature e il forte vento di scirocco che imperversava su tutta la provincia di Palermo già da diverse ore. Si trovavano sul costone roccioso che sovrasta Corleone, in prossimità della località Gole del Drago.

Si è temuto il peggio quando una sessantacinquenne ha perso i sensi in una zona impervia. È stato allora che il marito, intuendo l’estrema pericolosità della situazione, con il suo telefono cellulare, ha chiamato il 112 per chiedere soccorso, senza saper però indicare il luogo dove si trovavano. Il gruppo di pellegrini è stato presto raggiunto a piedi dai carabinieri della stazione di Corleone che ai malcapitati hanno fornito acqua da bere e prestato le prime cure. La centrale operativa della compagnia di Corleone, grazie alla geolocalizzazione dell’apparato radio in dotazione ai carabinieri soccorritori, è riuscita a fornire le esatte coordinate geografiche all’equipaggio dell’elisoccorso che ha poi finalmente portato in salvo l’escursionista ed il marito che nel frattempo era stato colto anche lui da un improvviso malore. La coppia di spagnoli, visitati dai sanitari dell’ospedale Ingrassia di Palermo, si è presto ripresa senza gravi conseguenze.

La disavventura ha avuto l’agognato lieto fine, quando anche gli altri tre fedeli sono tornati a Corleone accompagnati oltre che dai militari dell’Arma anche da alcuni abitanti della zona che hanno messo a disposizione i loro mezzi agricoli per il trasporto.