Ex Pip in piazza a Palermo: «Lavoriamo ma non abbiamo diritti»

Di nuovo in piazza gli ex Pip di Palermo. Questa mattina (19 settembre) hanno protestato davanti all’assessorato regionale al Lavoro di via Trinacria, per chiedere la stabilizzazione.

Il loro esordio risale a circa vent’anni fa, con i piani di inserimento professionale: in migliaia hanno svolto diverse mansioni, pagati con un sussidio.

Oggi, sono in circa 3250 ad aver richiesto la ricollocazione. «Aspettiamo risposte dalla Regione - spiega Mimmo Russo - che dovrebbe rendere noto l’elenco di almeno un migliaio di ex Pip da inserire presso le partecipate regionali. Siamo fiduciosi, ma continueremo a manifestare finché la ricollocazione non sarà realtà».

«Ormai siamo adulti - conclude Romeo Eduardo, dipendente sussidiato presso l’ospedale Civico - abbiamo famiglia. Non possiamo più aspettare. Essere un ex Pip, significa lavorare senza avere una busta paga, senza garanzie, privati della possibilità di programmare le nostre spese come vogliamo. Siamo stanchi; ci resta solo la possibilità di scioperare per i nostri diritti».