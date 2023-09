Palermo, sedicenne preso dopo aver forzato la portiera di un’auto alla Zisa

Due ladri di auto sono stati arrestati dalla polizia in altrettanti interventi. Nel rione Zisa, dopo un inseguimento, l’equipaggio di una volante ha bloccato un 16enne che aveva già forzato la portiera di una vettura. Un 23enne è stato invece arrestato per il furto una microcar di un ragazzo che l’aveva posteggiata in via Sciuti. I due arresti sono stati convalidati dal gip.