Palermo, è morto Pietro Domina: docente e fondatore della palestra Sirius di Bonagia

Lutto a Palermo: è morto a 66 anni il professore Pietro Domina, docente di educazione fisica e fondatore della palestra Sirius di Bonagia. Era malato da qualche mese. Aveva trascorso tutta la sua vita tra i giovani, prima come docente in diverse scuole della città: l'industriale Alessandro Volta, il liceo psicopedagogico Regina Margherita e l'alberghiero Pietro Piazza. È stato un campione di atletica leggera, gareggiando come velocista e poi storico preparatore atletico allo Stadio delle Palme, scoprendo anche diversi talenti sportivi.

Poi, aveva deciso di fondare la palestra, divenendo molto noto nel mondo del fitness a Palermo. Nel 1983, infatti, ha aperto la palestra Sirius, una delle più importanti realtà cittadine del settore. E pochi mesi fa il Comune l'aveva premiata con una targa per i 40 anni di attività.

Diffusa la notizia della morte in tanti hanno voluto ricordare Domina: "Momenti di spensieratezza dopo una partita di pallavolo in palestra, dopo un “Ragazzi non tirate forte”, ”Amuni i ragazzi devono sfogarsi” ,“Picciotti Amuni in palestra che oggi fa bel tempo”… che bello scherzo che ci ha fatto Prof, così inaspettato, così irreale, le volevamo un gran bene e siamo tutti scioccati da questa triste notizia, non smetteremo mai di ringraziarla per i bei momenti trascorsi tra banchi e palestra, faccia buon viaggio caro prof Pietro Domina" scrivono alcuni suoi ex studenti su Facebook. E ancora, Pietro Ciravolo: "Purtroppo oggi sono stato sorpreso dalla triste notizia della tua scomparsa Pietro Domina.

Sono solo uno dei tanti che hanno avuto la fortuna di conoscerti. Professore di Educazione Fisica amato, competente e stimato. Grande imprenditore che piano piano, sapendoci fare, ha creato la palestra più bella di Palermo (proprio nel mio amato quartiere Bonagia). grande uomo con una bellissima famiglia accanto che ha sempre trattato i suoi clienti come amici e che in quella palestra ti faceva sentire come in una grande famiglia. Sono convinto che lo spirito delle tue idee sane e propositive continuerà a vivere nell'azione dei tuoi successori. E anche se da lontano, non vivendo più a Palermo, godrò nel vedere il continuo evolversi in meglio di ciò che tu hai iniziato. Hai lasciato una grande impronta anche su chi, come me, ti ha conosciuto poco (e direi anche purtroppo). Riposa in pace Signor Piero".

"Ero dispiaciuto quando ho saputo della malattia, adesso invece sono proprio affranto, condoglianze alla famiglia", scrive Samuele Ales. "Bravo Pietro, hai reso bene la splendida persona che era il nostro caro prof. L'ultimo ricordo che conservo di lui ...la sua partecipazione agli esami di stato ed il suo entusiasmo per avere fatto questa esperienza prima della pensione. Oggi una giornata davvero triste", scrive Liliana D'arpa.