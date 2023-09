Non rubarono gasolio alla Rap di Palermo, 5 operai assolti dopo 10 anni

La terza sezione del tribunale di Palermo ha assolto cinque operai dell’azienda che si occupa dell’igiene urbana nel capoluogo siciliano, la Rap: erano accusati di avere rubato gasolio e materiale di vario genere, appartenenti alla società di cui sono dipendenti. Molti dei reati contestati sono prescritti (i fatti risalgono a oltre dieci anni fa) ma il collegio presieduto da Fabrizio Lo Forte è entrato nel merito e ha scagionato, perché il fatto non sussiste, gli operai Vittoriano Muscarello, Walter Rocca, Giuseppe Di Giovanni, Maurizio Vella e Giuseppe Assennato. Alcuni di loro avevano rinunciato alla prescrizione. Nell’indagine erano coinvolte anche altre 14 persone, giudicate col rito abbreviato: furono in parte condannate e in parte assolte.