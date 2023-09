Incidente stradale nella notte, a Palermo, vicino al carcere dei Pagliarelli. Una vettura, intorno alle 2, per cause ancora da verificare, si è andata a schiantare all'ingresso della statale Palermo-Sciacca, in direzione della cittadina agrigentina.

Due persone sono rimaste ferite, una di loro è stata trasportata in codice rosso all'ospedale Civico e la prognosi è riservata. Indagini da parte dell'infortunistica della polizia municipale.