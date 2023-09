Palermo, donna incinta di 28 anni muore col bimbo in grembo: tensione a Villa Sofia

Caos al pronto soccorso di Villa Sofia, a Palermo. Secondo una prima ricostruzione, una donna incinta di 28 anni, Giorgia Migliarba, al sesto mese di gravidanza, è morta, insieme al bimbo che portava in grembo, in ospedale. La donna era già madre di tre figli. Abitava in via Costante Girardengo nel quartiere dello Zen. I parenti avrebbero danneggiato la struttura una volta saputa la notizia del decesso, con intervento delle volanti di polizia. I sanitari, confermano da Villa Sofia, non sono stati aggrediti.

La donna sarebbe stata trasportata dai parenti in ospedale, dopo il malore, a causa, secondo quanto riferito, di un ritardo nell'arrivo dell'ambulanza, che sarebbe arrivata sul posto senza trovare più la paziente.

La giovane è arrivata al pronto soccorso di Villa Sofia già in arresto cardiaco: i medici avrebbero provato a rianimarla per oltre un’ora ma per lei non c’è stato niente da fare.

Nel giro di mezz’ora davanti al pronto soccorso sono arrivate decine di persone. tra parenti e amici della giovane. Sul posto gli agenti di polizia, anche in tenuta antisommossa. La salma, in attesa di disposizioni da parte della procura, è stata portata nella camera mortuaria presidiata dai poliziotti.

Un giornalista del sito Palermo Live, Elian Lo Pipero, è stato aggredito da alcuni parenti della donna. Il collega si trovava all’esterno del pronto soccorso di Villa Sofia quando uno dei familiari l’ha raggiunto afferrandolo per il collo e dandogli un pugno sotto al mento, facendogli cadere gli occhiali per terra. L’intervento di un agente della polizia ha evitato il peggio.