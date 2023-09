Incidente mortale a Palermo, un 69enne travolto da un’auto in via san Filippo

Un uomo di 69 anni, Emanuele Leto, è morto a Palermo in via San Filippo investito da un’auto, una Lancia Y, mentre attraversava la strada, in prossimità delle strisce pedonali. Alla guida dell’utilitaria c’era un giovane di 24 anni, che rischia un’accusa di omicidio stradale.

E’ stato soccorso dai sanitari del 118 e portato all’ospedale Civico in codice rosso, ma poco dopo è morto. Indagano gli agenti della polizia municipale della sezione infortunistica.

Una settimana fa sulla stessa strada un altro grave incidente ha stravolto la vita di tre famiglie. Nella notte tra domenica e lunedì, sulla rotatoria tra via Villagrazia e via San Filippo, uno scontro fra una Mini Cooper, guidata da un ventiquattrenne, e uno scooter con a bordo due giovani di 16 e 19 anni. Quest’ultimo è ricoverato in gravi condizioni nel reparto di terapia intensiva del Policlinico per un’emorragia cerebrale. Ferito anche l’amico, ricoverato al Civico, ma fuori pericolo.