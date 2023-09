Palermo, incidente in via Messina Marine: muore trentacinquenne travolto mentre è in bici

Un'altra tragedia sulle strade di Palermo. Hasan Ruhel, 35 anni, originario del Bangladesh, è morto questa notte intorno alle 2.30 in un incidente, in via Messina Marine, non lontano dall'ospedale Buccheri la Ferla.

Secondo quanto ricostruito dagli uomini dell'infortunistica stradale della polizia municipale, la vittima è stata travolta mentre si trovava in bici dal conducente di una Fiat 500, un ragazzo di 24 anni che stava andando a lavorare. Inutili i soccorsi. L'automobilista non avrebbe visto Ruhel, forse per la scarsa illuminazione sul posto, ed era negativo all'alcol test. Rischia comunque un accusa per omicidio stradale. Indagini in corso.