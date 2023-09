Palermo, cambia la mobilità nel giorno della Mezza Maratona in Carrozzina

Un’ordinanza emessa dall’Ufficio mobilità sostenibile dispone la limitazione della circolazione veicolare e pedonale in via Libertà e nelle strade limitrofe, a Palermo, per lo svolgimento della nona edizione della Mezza Maratona in Carrozzina, organizzata dalla Asd Salvatore Balistreri, che si terrà domenica 17. Per consentire lo svolgimento della manifestazione sportiva, saranno apportate per quel giorno alcune modifiche alla viabilità.

In viale della Libertà sarà istituito un divieto di sosta con rimozione coatta sul lato destro rispetto al senso di marcia di entrambe le corsie.

E anche nella carreggiata centrale del tratto compreso tra piazza Mordini nel prolungamento di via La Farina sino a Via Turati.

I mezzi provenienti dalla via La Farina avranno l’obbligo di svolta a destra per la corsia laterale di viale della Libertà. Quelli provenienti da piazza Crispi dovranno andare diritto per piazza Mordini o svoltare a sinistra per immettersi nella corsia laterale di viale della Libertà direzione via Dante. In via Ruggero Settimo fino a piazza Regalmici per effettuare il giro di boa: chiusura al transito veicolare e pedonale durante lo svolgimento della manifestazione, dalle ore 9 alle 12.

Sarà consentito il transito negli attraversamenti di Via Archimede-Siracusa, Via Turati-Dante in entrambi i sensi di marcia, piazza Regalmici che saranno chiuse solo al passaggio dei partecipanti alla manifestazione. Durante lo svolgimento della manifestazione, sarà posto il divieto di transito ai cicli e velocipedi all’interno dell’area dove si svolgerà la mezza maratona e nelle piste ciclabili esistenti lungo il percorso. Si confermano i divieti previsti nella carreggiata centrale di via Libertà nel tratto compreso tra piazza Mordini-Crispi e le vie Siracusa e Archimede.