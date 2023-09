Palermo, perde il controllo dell'auto e va a sbattere sulle vetture posteggiate

Incidente la scorsa notte tra via Emilio Giafar via Giuseppe Cirrincione a Palermo. Intorno alle 3,45 una donna di 30 anni a bordo di una Panda ha perso il controllo della sua auto ed è finita su una Renault kangoo, parcheggiata in zona. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno trasportato la conducente ferita, in codice giallo all’ospedale Policlinico di Palermo. Ad effettuare i rilievi gli agenti dell’Infortunistica stradale che stanno cercando di capire l’esatta dinamica dell’incidente.