Palermo, pedone travolto in via Libertà: un 63enne in ospedale, traffico rallentato

Ancora un incidente in via Libertà, a Palermo, con un pedone come sfortunata vittima del sinistro. L'ultimo caso risale ad oggi, quando un uomo di 63 anni è stato travolto da uno scooter all'altezza di via Mondini, poco prima di piazza Alberico Gentili.

Il sessantatreenne è stato soccorso dai sanitari del 118, che sono giunti sul posto dopo aver lanciato l'allarme, e trasportato in codice giallo all'ospedale Villa Sofia: non è in pericolo di vita. Traffico rallentato in una delle arterie stradali principali della città, vista la sua centralità, in un momento tra l'altro dove il traffico è particolarmente intenso come l'ora di pranzo. Indagini da parte dell'infortunistica della polizia municipale.