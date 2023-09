Incidente in Toscana, ventenne palermitano muore dopo 3 giorni di agonia: chi era Fabrizio Mannino

Doveva tornare in Sicilia il giorno dopo, Fabrizio Francesco Mannino, un ragazzo di 20 anni che amava i motori più di ogni altra cosa al mondo. Un incidente, proprio mentre in sella alla sua due ruote, gli è stato fatale. Ha lottato per tre giorni dell'ospedale di Pistoia, in Toscana, dove era ricoverato, ma non ce l'ha fatta: le ferite riportate nello schianto erano troppo gravi.

Fabrizio era arrivato da Palermo in Toscana, a Quarrata, da qualche giorno, per trovare la fidanzata. Una ragazza, giovanissima anche lei, che ora piange disperata e ricorda il suo amore tramite i social. Una morte inaspettata, anche perchè il ventenne palermitano era un motociclista esperto. Più che esperto: era conosciutissimo nell’ambiente dei bikers grazie al suo profilo Instagram “Xedra.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri rilievi e testimonianze, il giovane di Montecatini che guidava l’altra moto sarebbe sbucato da una via, causando un violento impatto tra la sua moto e Fabrizio Mannino, che stava attraversando via Palatucci al momento dell’incidente.

Il ragazzo siciliano era in sella ad una moto Ktm Motard 125, quando si è scontrato, forse in impennata, con il coetaneo, in sella ad una Tm 125. Cadendo dal veicolo, avrebbe perso il casco. Le sue condizioni sono apparse subito gravissime. Trasportato all’ospedale San Jacopo di Pistoia, i medici hanno subito detto che non c'erano speranze e che il coma era irreversibile.

Mannino aveva un profilo, Xedra, condiviso con dei soci, con oltre 65000 followers, mentre il suo profilo personale era ancora più seguito (88mila mi piace). Tra gli sponsor anche importanti marchi della motociclismo italiano, soprattutto per quanto riguarda il Motard e le moto da cross.

La notizia della sua morte l'ha data, proprio sul profilo Xedra, la sua ragazza: "Ragazzi sto trovando la forza per farvi questa storia perché Fabrizio, nome d’arte Xedra, teneva a tutti voi followers ed è giusto che sappiate questa notizia da me. Purtroppo stamattina (ieri, per chi legge, ndr ) ci ha lasciato. Ora è lassù. È un angelo. Riposa in pace amore mio".