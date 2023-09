Incidente in moto vicino a Pistoia, ventenne palermitano in coma irreversibile

È in coma irreversibile il giovane palermitano di vent'anni coinvolto in un incidente stradale domenica 3 settembre a Quarrata, in provincia di Pistoia.

Il ragazzo F. M., alla guida di una Ktm, si è scontrato con un'altra moto guidata da un coetaneo mentre attraversava un incrocio nella zona di Valenzatico. Un impatto violentissimo, avvenuto intorno alle 23.30 tra via Palatucci, via Modena e via Bologna, nell’area vicina alla rotonda della Magia, in cui sono rimasti feriti entrambi i ragazzi. Ad avere la peggio il giovane palermitano che, cadendo, avrebbe perso il casco: è stato trasportato in condizioni disperate all’ospedale San Jacopo di Pistoia e successivamente i medici ne hanno diagnosticato il coma irreversibile.

F. M. vive a Palermo dove frequenta la facoltà di Giurisprudenza, si trovava in questi giorni in Toscana in visita alla fidanzata e sarebbe dovuto ripartire per la Sicilia tra ieri e oggi.

Le condizioni dell’altro ragazzo coinvolto, soccorso dalla Misericordia di Agliana, non destano preoccupazioni. i due giovani, in sella alle loro moto, si sono scontrati per cause da accertare.