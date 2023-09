Chiede troppi buttafuori per una discoteca a Carini, il Tar sospende il decreto del questore

I giudici della quarta sezione del Tar Palermo, presieduto da Stefano Tenca, relatrice Anna Pignataro, hanno stabilito l’illegittimità delle prescrizioni adottate dal questore del capoluogo siciliano nei confronti della discoteca Mob Disco Theatre di Carini, che avevano richiesto fino a 49 buttafuori per consentire lo svolgimento dell’attività.

Nel secondo trimestre di quest’anno, il questore ha avviato un’attività nei confronti di tutti i locali muniti di licenza di pubblico spettacolo della provincia di Palermo, prescrivendo un certo numero di addetti alla sicurezza. Secondo i criteri, il Mob di Carini, che godeva già di una licenza di pubblico spettacolo che gli consente di ospitare 1.700 persone, avrebbe dovuto assumere fino a ben 49 addetti alla sicurezza per svolgere la propria attività.

Ritenendo illegittima una simile prescrizione, la società Mob Disco Theatre ha impugnato il decreto del questore, assistita dagli avvocati dello studio Legalit, Giovanni Puntarello e Luciana Maria Russo, che nel ricorso hanno evidenziato l’illegittimità del provvedimento e la violazione del principio di non proporzionalità: un addetto ogni 30 persone.

«Un simile numero - spiegano gli avvocati - non risultava rinvenibile neppure tra tutti gli iscritti all’apposito albo tenuto dalla prefettura, tant’è che tali prescrizioni finivano per tradursi in un velato diniego all’esercizio dell’attività di pubblico spettacolo. Il Tar ha affermato «la non ragionevolezza e la non proporzionalità della prescrizione del numero degli addetti alla sicurezza nel massimo in 49 unità per l’ipotesi in cui il locale ospiti un numero di avventori ricompresi nella fascia 1.500/1.700, avuto riguardo alle descritte capacità economico organizzative dell’impresa e all’asserito ridotto numero di lavoratori in possesso dell’apposita autorizzazione e iscrizione nel relativo l’albo prefettizio».