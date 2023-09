Positivo all'alcol si scontra con una moto, due giovani feriti gravi a Palermo

Due feriti gravi in un incidente stradale avvenuto all’1.30 della scorsa notte nella rotatoria tra via Villagrazia e via San Filippo, a Palermo.

Uno scontro fra una Mini Cooper, guidata da un ventiquattrenne risultato positivo all’alcol, e uno scooter Honda Sh 350 con a bordo due giovani di 16 e 19 anni, quest’ultimo, Vittorio S., è ricoverato in gravi condizioni nel reparto di terapia intensiva del Policlinico per un’emorragia cerebrale: al momento dell’impatto non indossava il casco. Ferito anche l’amico, ricoverato al Civico.

Il conducente dell’auto è stato denunciato per lesioni con l’aggravante della guida in stato di alterazione alcolica. Sono in corso accertamenti da parte della polizia municipale sul conducente dello scooter: ancora da appurare se avesse la patente. Indagano i vigili della sezione Infortunistica.