Palermo, incidente in via Libertà: un ferito, disagi al traffico

Incidente in via Libertà, all'altezza della statua, a pochi metri da piazza Vittorio Veneto, questa mattina a Palermo. Tamponamento tra un'auto e una moto, con una persona, in sella al mezzo a due ruote, rimasto ferito in maniera non grave, che è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale Villa Sofia. Disagi al traffico, rallentato in buona parte di via Libertà (soprattutto in quella zona) per buona parte della mattinata.

Due ragazzi di 16 e 19 anni sono ricoverati in gravi condizioni rispettivamente al Policlinico e al Civico dopo uno schianto tra una Mini Cooper e uno scooter Honda Sh, la notte scorsa, tra via Villagrazia e via San Filippo, all'altezza della rotatoria. Secondo quanto ricostruito dall'infortunistica della polizia municipale, lo scontro è stato estremamente violento, tanto da sbalzare dalla sella i due ragazzi e farli finire sull'asfalto.

Il 19enne è ricoverato in prognosi riservata al Civico, mentre il sedicenne è in terapia intensiva al Policlinico. In ospedale anche il 24enne alla guida dell'auto, che è stato denunciato perchè pare positivo all'alcol test. Continuano comunque le indagini della polizia municipale.