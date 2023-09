Carini, scoppia l'incendio in un'azienda di telecomunicazioni

Un incendio è divampato nel deposito di un’azienda per servizi di telecomunicazioni che ha sede in via Don Luigi Sturzo, a Carini, nell’hinterland palermitano. A fuoco i materiali elettrici in disuso stoccati sotto una tettoia, all’aperto, accanto all’edificio. I vigili del fuoco del comando di Palermo sono riusciti a spegnere le fiamme evitando il propagarsi ai locali adiacenti al deposito. Sono in corso le valutazioni per stabilire le cause dell’incendio. Non ci sono stati danni a persone.