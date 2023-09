Palermo, incidente in viale Regione Siciliana: un ferito in ospedale, disagi al traffico

Incidente stradale in viale Regione Siciliana, a Palermo, poco prima del sottopasso di via Pitrè, in direzione Catania. Un uomo si è scontrato con una Fiat Punto, mentre in sella ad una moto, una Honda Sh 600. L'impatto è stato violentissimo.

Il ragazzo è finito sull'asfalto ed è rimasto gravemente ferito: trasportato dal 118 in codice rosso al Civico, è in prognosi riservata. Indagini da parte dell'infortunistica della polizia municipale, che ha effettuato i rilievi di rito. Il traffico nella zona è stato rallentato per circa due ore.