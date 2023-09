Incidente sulla statale Palermo-Agrigento, due feriti e traffico impazzito

Terzo incidente sulle strade del Palermitano e traffico impazzito. In questo caso lo scontro è avvenuto sulla strada statale 121 Palermo-Agrigento, all’altezza di Misilmeri, sono rimasti coinvolti due mezzi pesanti. Quando è stato lanciato l'allarme sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno trasportato due feriti in ospedale. Il tratto è stato chiuso per permettere l'arrivo dei soccorsi e i rilievi.

Lo schianto si è verificato a distanza di poco tempo dall'impatto sull'autostrada Palermo-Catania vicino allo svincolo di Bagheria, dove si è registrato un ferito grave e dallo scontro tra un'auto e un mezzo pesante sulla strada statale 113, all'altezza di Ficarazzi, tra un camion e un'auto.