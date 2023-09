Incidente sulla Palermo-Agrigento, si ribalta furgone: un ferito e traffico rallentato

Incidente sulla statale 121 Palermo-Agrigento, all'altezza dello svincolo di Misilmeri, in direzione della città dei Templi. Secondo quanto ricostruito dalla polizia stradale di Lercara Friddi, un furgone si è ribaltato per cause ancora da verificare, dopo che l'autista ha perso il controllo.

Il mezzo si è fermato poggiato su un fianco nel bel mezzo della carreggiata, rendendo molto difficoltosa la circolazione stradale. L'Anas, l'azienda che gestisce la strada statale 121, si è occupata della rimozione del mezzo. Gli agenti della stradale hanno diretto il traffico, dopo che si erano formate lunghe code e rallentamenti, ed effettuato i rilievi di rito. L'autista è rimasto ferito ma le sue condizioni non destano preoccupazione.

Questa mattina c'era stato un altro incidente, sempre sulla statale 121, all'altezza di Villabate, con due mezzi pesanti coinvolti: entrambi gli autisti sono rimasti feriti e trasportati dal 118 in ospedale, al Civico, non in gravi condizioni.