Termini Imerese, il fumo di un incendio invade l’autostrada Palermo-Catania: traffico bloccato nella notte

Un incendio è divampato in tarda serata nella zona contrada San Girolamo tra Termini Imerese e Trabia.

Le fiamme hanno divorato ettari di macchia mediterranea, bosco ma anche spazzatura accumulata a bordo delle strade.

Le fiamme hanno raggiunto la zona dell’autostrada A19 che è stata chiusa per alcune ore perché il fumo intenso aveva reso impossibile la circolazione delle vetture. I vigili del fuoco hanno lavorato fino a notte per spegnere le fiamme.

Sono state impegnate quattro squadre per riuscire a contenere i roghi ed evitare danni alle abitazioni e alle aziende agricole e commerciali.