Lotto, a Isola delle Femmine si brinda: vinti oltre 274 mila euro. E Caltanissetta festeggia un 10eLotto da 50 mila euro

Il Lotto premia Isola delle Femmine: nel centro costiero dell'hinterland palermitano è stata centrata la vincita più alta dell'ultimo concorso, quelli di martedì 29 agosto, per un importo di 249.500 euro, ai quali vanno aggiunti altri 24.900 euro, per un totale che supera i 274 mila. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito 7 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 768 milioni dall'inizio dell'anno. Lo rende noto Agipronews.

La vincita più alta, quella da 249.500 euro, è arrivata grazie a sei ambi, quattro terni e una quaterna sulla ruota di Palermo con la combinazione 7-9-36-46. Stessa combinazione che, giocata su tutte le ruote, ha fruttato altri 24.900 euro al fortunato giocatore.

Caltanissetta invece è stata fortunata con il 10eLotto: un giocatore ha centrato un 9 Doppio Oro da 50 mila euro. L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito 25,4 milioni di euro in tutta Italia, per un totale 2,5 miliardi di euro dall'inizio dell'anno.