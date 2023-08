Furto di una moto sventato con la diretta social, due ragazzini in fuga a Palermo

Tentano di rubare una moto in centro a Palermo ma il furto viene sventato da un passante che avvia una diretta sui social. È successo in via Mariano Stabile e il video è diventato virale dopo essere stato ripreso sulla pagina Instagram Sicilia VHS.

Protagonisti due ragazzini che, dopo aver forzato il bloccasterzo di una moto di grossa cilindrata parcheggiata per strada, in pieno centro e davanti agli sguardi di molta gente, stavano portando via il mezzo spingendolo con lo scooter con cui erano arrivati. Ad accorgersi di ciò che stava accadendo un anonimo passante che, per sventare il furto, ha pensato bene di avviare un video in diretta sui social. Ed è stato proprio questo a dissuadere i due ladri, quando il passante che stava girando il video ha gridato ai due giovanissimi "Guarda che sei in diretta", loro hanno scaraventato per terra la moto che stavano rubando e sono fuggiti via a bordo del loro scooter.