Ai domiciliari posta video su TikTok dal mare, finisce in carcere condannato per estorsione di Monreale

Le indagini dei carabinieri avrebbero accertato che l’uomo tra il 6 luglio e il primo agosto, in diverse occasioni, avrebbe condiviso immagini che lo ritraevano in centro a Palermo, a bordo di un motociclo, in spiaggia e in un parco acquatico. Avrebbe manomesso il braccialetto elettronico