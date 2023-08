Palermo, colto da malore 73enne muore in strada: inutili i soccorsi

Tragedia in viale Strasburgo, a Palermo. Un uomo di 73 anni, P.S., si è accasciato dopo un malore ed è morto sotto gli occhi dei passanti. Secondo quanto raccontato dai testimoni, tutto si è svolto molto rapidamente.

Il settantatreenne era a pochi metri da una farmacia, quando si è appoggiato al muro, ha fatto pochi passi in avanti e poi è crollato a terra. Qualcuno ha tentato di soccorrerlo e ha chiamato il 118, ma all'arrivo dei sanitari l'uomo era praticamente già morto e non si è potuto far altro che constatare il decesso. Sul posto il medico legale che dopo l'ispezione cadaverica con ogni probabilità darà il nulla osta per riconsegnare il corpo alla famiglia. Ad essere fatale al settantatrenne probabilmente un infarto.