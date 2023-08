Palermo, due incidenti in poche ore: traffico rallentato in viale Regione Siciliana

Due feriti in due diversi incidenti a Palermo in poche ore. Disagi al traffico in viale Regione Siciliana, in direzione Catania, all'altezza dello svincolo di Bonagia, nella carreggiata centrale, per un tamponamento tra due auto, con una persona che è rimasta ferita in maniera non grave.

Intervento dei vigili urbani, con il personale della polizia municipale che ha effettuato i rilievi e cercato di regolare il traffico, che ha subito dei rallentamenti in uscita dal capoluogo siciliano. Altro incidente in piazza Albert Einstein, dove un uomo ha perso il controllo del suo scooter dopo uno scontro con un'auto ed è finito a terra: è stato trasportato in codice giallo all'ospedale Villa Sofia. Anche in questo caso, disagi al traffico.