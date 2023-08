Accusato di furti notturni a Bagheria: c'è l'ordine di custodia, ma lui è già in carcere

Ladro seriale raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. All’indagato vengono contestati sei furti notturni avvenuti tra aprile 2021 e giugno 2022, a Bagheria, ai danni di distributori automatici di alimenti e bevande, collocati all’interno di scuole, uffici pubblici, enti di assistenza a persone disabili che, nella circostanza, gli avrebbero permesso di impossessarsi di denaro contante, computer, tablet, lavagna multimediale ed elementi di arredo.

Il provvedimento è stato notificato dagli agenti della polizia ad un palermitano residente a Bagheria, attualmente detenuto presso la casa circondariale Burrafato di Termini Imerese. L’uomo è stato incastrato dalle impronte e dalle tracce biologiche rinvenute e repertate nel corso dei sopralluoghi sui luoghi in occasione degli episodi contestati. All’indagato è stato inoltre contestato il reato di evasione, in quanto, nel corso di tre dei sei furti contestati, era sottoposto alla misura alternativa della detenzione domiciliare. Indagini sono in corso per risalire all’identità di eventuali complici.