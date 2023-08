Balestrate, ha un malore mentre fa il bagno: palermitano muore annegato

I carabinieri sono riusciti a identificare l’uomo morto nel mare di Balestrate: si tratta di Casimiro Chiello di 56 anni, palermitano. Il medico legale ha accertato che il decesso è avvenuto per un malore avvenuto in mare. Il corpo è stato restituito alla famiglia per celebrare i funerali.

L’uomo era stato recuperato dai vigili del fuoco, ma in un primo momento non erano stati trovati documenti. Accanto al telo mare c'erano solo alcuni oggetti personali che sono comunque serviti ai carabinieri della compagnia di Partinico per l'identificazione.

Le operazioni di recupero, lungo la scogliera, non sono state semplici e sono dovuti intervenire i vigili del fuoco del Saf.