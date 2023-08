Incidente in via Paternò a Palermo: auto distrutte, due persone in ospedale

Spettacolare incidente, questo pomeriggio a Palermo. Lo scontro è avvenuto intorno alle 15 all'incrocio fra via Principe di Paternò e via Franz Liszt, proprio davanti al liceo Finocchiaro Aprile. A scontrarsi violentemente una Fiat Idea e una Ford C-Max, due delle persone coinvolte sono finite in ospedale a Villa Sofia per accertamenti, fortunatamente le loro condizioni non sarebbero gravi.

Ancora da accertare la dinamica dell'incidente in cui entrambe le vetture hanno subìto pesanti danni nella parte anteriore dell'abitacolo. Per capire cosa sia accaduto sono intervenuti gli uomini della sezione infortunistica della polizia municipale: in quel momento la strada era praticamente deserta e l'incrocio è regolato da un semaforo.

Dopo lo schianto la Ford è finita su un'aiuola e ha fermato la sua corsa contro un grosso albero, mentre la Fiat è rimasta al centro della carreggiata.