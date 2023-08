Palermo, giallo in tabaccheria: serratura rotta e saracinesca divelta ma nessun furto

Hanno rotto il lucchetto e divelto la saracinesca di un tabacchi a Palermo. Ancora non è chiaro se sia stato commesso un furto o se qualcosa abbia disturbato i ladri che sono fuggiti senza portare via nulla.

Danneggiato l’esercizio commerciale in via Salamone Marino non distante da Corso Tukory. Ad accorgersi del tentato furto un passante che ha chiamato il 112.

Le indagini sono condotte dai carabinieri che hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza del tabacchi e della zona per risalire agli autori del colpo.