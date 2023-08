Incidente sulla Palermo-Mazara del Vallo, scontro tra due auto: disagi al traffico

Incidente e traffico questa mattina sull'A29 Palermo-Mazara del Vallo, all'altezza di Capaci, in direzione del capoluogo siciliano. Due vetture si sarebbero scontrate, provocando il sinistro.

Ci sarebbero due feriti, non si conoscono le condizioni: uno di loro è stato trasportato dal personale del 118 all'ospedale Cervello. Grossi disagi per la circolazione stradale, con il traffico praticamente paralizzato in direzione Palermo. Sul posto la polizia stradale del capoluogo siciliano e il personale dell'Anas. La situazione col passare delle ore sta lentamente tornando alla normalità.