Palermo, per Ferragosto niente falò e alla Favorita picnic vietati

Niente falò e tende in spiaggia, divieto di campeggio e picnic anche all’interno del Parco della Favorita. La linea di Palazzo delle Aquile per il Ferragosto si preannuncia dura come quella dell’anno scorso. Ieri il vertice al Comune per delineare le modalità d’azione della task force che quest’anno coinvolgerà l’Autorità portuale e la guardia costiera. Attesa nelle prossime ore l’ordinanza di concerto con la questura. A trainare il tavolo tecnico l’assessore alla Riqualificazione costiera Andrea Mineo, insieme agli assessori Maurizio Carta e Giuliano Forzinetti, rispettivamente di competenza all’urbanistica e alle attività produttive.

