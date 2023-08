Il tragico schianto a Lascari, un arresto per «omicidio stradale aggravato»

I carabinieri della compagnia di Cefalù hanno eseguito un’ordinanza agli arresti domiciliari, del gip di TerminI Imerese, confronti di un 30enne di origini messinesi, indagato per omicidio stradale aggravato, perché commesso in stato di ebrezza alcolica e di alterazione psicofisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti. Nell’incidente avvenuto lo scorso 6 maggio a Lascari in contrada Gorgo Lungo era morto Andrea Finocchio di 29 anni residente a Santa Teresa Riva.

L’auto, una Toyota Yaris, guidata dal 30 enne era finita contro una recinzione di alcune ville sfondando il muro di una recinzione. Un impatto violentissimo che non ha lasciato scampo a Finocchio. Il guidatore era stato portato all’ospedale Giglio di Cefalù dopo essere stato estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco. L’arrestato, al quale era già stata immediatamente ritirata la patente di guida, è stato posto agli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico.

Nella foto Andrea Finocchio, la vittima