Palermo, maxi-rissa nella notte a Mezzomonreale: sei persone denunciate

Urla e botte in piazzale Giacomo Ciaccio Montalto nella zona di Mezzomonreale, a Palermo, poco dopo la mezzanotte. I residenti della zona hanno allertato il 112 per una rissa. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile che hanno trovato sei persone in strada tutti uomini e un ragazzino: di 40 anni, di 36 anni, di 31 anni, di 22 anni, di 20 anni e un minorenne di 14 anni.

Cinque sono stati deferiti in stato di libertà per rissa e uno di loro, che è stato trovato in possesso di un coltello, è stato deferito per porto abusivo di armi. Alcune delle persone coinvolte nella rissa sono imparentate tra loro. Tre di loro sono ricorsi alle cure mediche per lievi lesioni. Non è chiaro il motivo che ha fatto scattare la rissa nel cuore della notte.