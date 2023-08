A Palermo ancora roghi a Ciaculli e all'Addaura

I vigili del fuoco sono stati impegnati a spegnere due incendi divampati a Palermo. Uno a Ciaculli dove le fiamme sono partite da un canneto e hanno danneggiato la condotta idrica dell’Amap.

Sono intervenute le squadre antincendio che sono riuscite in poco tempo a circoscrivere il rogo ed evitare danni alle coltivazioni e alle abitazioni.

Un secondo incendio è divampato nella zona dell’Addaura in via Cristoforo Colombo. Anche qui le fiamme hanno divorato la macchia mediterranea. Sono intervenuti i pompieri.