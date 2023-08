Palermo, auto pirata investe motociclista e scappa in viale Regione

Sono in corso indagini da parte della polizia e della polizia municipale per rintracciare il pirata della strada che ha tamponato un uomo a bordo di uno scooter ed è fuggito via lasciando il ferito sull’asfalto. È successo in viale Regione Siciliana a Palermo, nei pressi di via Perpignano, in direzione Catania.

Un gruppo di persone che ha assistito all’incidente ha circondato il ferito in attesa dell’arrivo dei mezzi di soccorso e dei sanitari del 118.

Il motociclista è stato poi portato all’ospedale Civico. Le sue condizioni non sarebbero gravi.