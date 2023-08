Palermo, sciame d'api si insedia in via Ruggero Settimo: paura tra i passanti

Un alveare di api cresciuto in pieno centro a Palermo, in un'aiuola. Incredibile ma vero. La "scoperta" questo pomeriggio, quando dei cittadini si sono accorti che in una delle piante di via Ruggero Settimo stava crescendo un alveare con delle api, potenzialmente molto, molto pericoloso per i passanti.

L'allarme è stato lanciato proprio da alcune persone che passeggiavano e si sono accorte delle api, e a questo punto è intervenuta la polizia municipale, che ha recintato la zona e chiamato poi del personale comunale esperto nel settore, con un apicoltore che ha prima staccato l'alveare dell'aiuola e poi messo il tutto in un'arnia, che sarebbe un ricovero artificiale dove vive la colonia di api, in questo caso una sorta di cassetta di sicurezza. Il formarsi di un alveare in pieno città non è una novità, anche se non sarebbe questo il periodo solito.

Foto di Valentina Grasso