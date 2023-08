Palermo, perde il controllo dell’auto e sfonda la vetrina di un supermercato

Incidente oggi a Palermo in via Lo Iacono all’incrocio con via Ariosto. Un’auto, per cause ancora da accertare, è finita dentro ad un supermercato.

Il conducente della Bmw, da una prima ricostruzione, ha perso il controllo, è finito sul marciapiede sfiorando una panchina sulla quale erano seduti tre ragazzi, ha abbattuto uno scooter che era posteggiato davanti al locale ed ha infine sfondato la vetrina di un supermercato Margherita Conad. Il conducente è rimasto illeso, anche se sotto choc. Sul posto i vigili del fuoco, l’infortunistica della polizia municipale e la ditta Interventa.

Altro incidente ogg pomeriggio in via Resurrezione, sempre a Palermo , dice un’auto si è cappottata e i due passeggeri a bordo sono stati soccorsi dai vigili del fuoco e affidati ai sanitari del 118 che li hanno trasportati all’ospedale Villa Sofia.