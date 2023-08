Palermo, controlli della polizia sulle autostrade: denunciato motociclista per guida senza patente

A Palermo la polizia ha denunciato un motociclista ed elevato diverse sanzioni per violazioni al codice della strada. Il personale dell’Infortunistica della polizia stradale, in seguito ad alcuni incidenti sulle autostrade, che hanno visto coinvolti diversi motociclisti, ha avviato una lunga e complessa attività di indagine anche con l’ausilio di telecamere.

Questi controlli hanno permesso di deferire alla procura di Palermo un motociclista per guida senza patente, e di contestare altre due violazioni amministrative per la stessa fattispecie, nonché di sottoporre a fermo e sequestro amministrativo 8 motocicli. Il dettaglio: tre infrazioni per guida con revisione scaduta, una per guida con patente sospesa, una per guida senza specchietti retrovisori, due per guida senza assicurazione.

«Di fondamentale importanza - sottolinea la polizia - sono risultate le estrapolazioni effettuate dai sistemi di videosorveglianza collocati lungo diversi tratti delle autostrade palermitane, costantemente monitorati dal personale della centrale operativa compartimentale.

I controlli continueranno per tutto il periodo estivo e durante i fine settimana.