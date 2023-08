Rischio diossina a Palermo dopo l'incendio a Bellolampo, controlli sul latte

Sono iniziati i controlli sul latte negli allevamenti della zona di Bellolampo - dove nei giorni scorsi si è incendiata la quarta vasca della discarica comunale - da parte dei veterinari dell’Asp di Palermo, per verificare la presenza o meno di diossina rilasciata dalla combustione.

I prelievi verranno eseguiti in diversi giorni. I campioni di latte verranno consegnati all’Istituto zooprofilattico siciliano che li spedirà al centro di Teramo specializzato nella ricerca di tracce di diossina negli alimenti. Per avere i primi risultati occorrerà attendere una settimana.