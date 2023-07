Sedici corse in più tra Palermo e il Falcone-Borsellino, ecco i nuovi orari dei treni

Sedici corse in più e la fermata a Isola delle Femmine. Cambia la circolazione da Palermo all'aeroporto Falcone Borsellino fino al 9 settembre. Saranno sedici le corse in più (otto verso lo scalo palermitano e otto verso il capoluogo), con la fermata in più a Isola. Trenitalia ha rilasciato la tabella con i nuovi orari.

Un nuovo treno da Isola delle Femmine a Palermo era già arrivato lo scorso autunno dopo le proteste dei pendolari, che si erano lamentati, soprattutto in quella tratta, del sovraffollamento delle carrozze.

Trenitalia e Regione avevano aggiunto una nuova corsa, che parte ogni mattina da Isola alle 7.20 per arrivare nel capoluogo alle 8.04, proprio per rispondere all'esigenza dell'utenza. Adesso le nuove corse estive, un esperimento che se avrà riscontri positivi potrebbe diventare definitivo.