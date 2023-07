Due incidenti in poche ore a Palermo, motociclista muore il giorno del suo compleanno

Incidente mortale in via Lazzaro, di fronte all'ospedale Civico, a Palermo. Uno scontro violento tra due moto, una stava entrando in ospedale e l’altra stava uscendo, intorno alle 5 del mattino. Una delle due procedeva a forte velocità. L’impatto è stato violentissimo. Uno dei due motociclisti, Giuseppe D'Anna, 51 anni, è morto sul colpo. Oggi era il giorno del suo compleanno. E' stato soccorso dai sanitari del 118 ma per lui non c'è stato nulla da fare. Le indagini sono condotte dagli agenti della polizia municipale.

Altro incidente in via Plauto, intorno alle 2, carambola tra quattro automobili, provocata, secondo quanto ricostruito, da una Alfa Giulia che risulterebbe rubata.

Chi era alla guida dell'auto si è andato a schiantare, ad alta velocità, contro due vetture in sosta e coinvolgendo a sua volta un'altra vettura che arrivava dalla direzione opposta. L'autista è poi fuggito, a piedi, senza lasciare traccia. Indagini dell'infortunistica della polizia municipale per cercare di risalire all'identità del pirata della strada. Una persona è rimasta ferita, per fortuna in maniera non grave.